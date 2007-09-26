На нових монетах євро немає Туреччини, зате є Білорусь

Туреччина, яка раніше була зображена на символічній карті Європи, зникла з "лицьового" боку нових монет вартістю в десять євроцентів і два євро, які карбувала Словенія, повідомляє РІА "Новости".

При цьому географічні межі Об`єднаної Європи виявилися зсунуті на схід, захопивши аж частину Росії.

Окремі члени Європарламенту вбачають у "виключенні" Туреччини політично мотивоване рішення Ради міністрів ЄС.

"Рада свідомо і під завісою секретності стерла Туреччину з "лицьового боку" нових євро", - зазначається в заяві італійських парламентаріїв-лібералів Марко Каппато і Марко Паннелла.

"На нових монетах євро фігурує така диктаторська країна, як Білорусь, але немає такої демократичної країни, як Туреччина, з якою ведуться переговори щодо її вступу до ЄС", - наголошують депутати.

У Єврокомісії, втім, не згодні з думкою, що новий дизайн євромонет має якесь політичне підгрунтя.

"Ідея полягала в тому, щоб був новий дизайн, більш стилізований, ніж просте географічне зображення Європи, яке, природно, важко відобразити на такій малій поверхні", - сказала представник виконавчої влади ЄС Амелія Торрес. При цьому вона визнала, що затверджений дизайн нових євромонет "не зовсім той, що пропонувала Єврокомісія".

За повідомленнями ЗМІ, Брюссель вважав можливим не тільки розширити на монетах межі символічної карти Об`єднаної Європи на схід, а й включити в них Каспійське море.

Торрес вважає, що новий дизайн "відображає розширений ЄС" і був схвалений, щоб уникнути необхідності частого його коригування.

На євромонетах колишнього зразка відображені географічні контури ЄС у складі "старих" країн-членів ЄС.