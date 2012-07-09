Затоплений Кримськ: більше 26 тисяч постраждалих, 171 людина загинула

Про це повідомляє РІА "Новости".

Без електропостачання залишаються 4,6 тисячі осіб, відключено десять трансформаторних підстанцій в Кримську.

За останніми даними, постраждали майже 26,5 тисячі осіб, при цьому 3,3 тисячі осіб повністю втратили своє майно, повідомила в понеділок прес-служба крайової адміністрації.

"У містах Геленджик, Кримськ, Новоросійськ, населених пунктах Дивноморське, Нижньобаканська, Неберджаївська, Кабардинка від води постраждали 5 тисяч 185 будинків, 2 тисячі 35 прибудинкових територій, на яких проживають 26 тисячі 475 людей", - йдеться в релізі.

У ньому уточнюється, що повністю втратили майно 3,3 тисячі осіб, частково -18,7 тисяч осіб.

Також під час стихії постраждали три дитячих садки, школа, міська лікарня, фельдшерський акушерський пункт, туберкульозний диспансер, два водозабори в Дивноморському і в Новоросійську, додали в прес-службі.

Зараз у десяти пунктах тимчасового розміщення перебувають 623 людини, ще 2,231 тисячі осіб прихистили родичі.

Комісії з визначення збитку в Новоросійську, Геленджику та Кримському районі встигли обстежити 2986 будинків.

За попередніми результатами оцінки, зруйновано 254 будинки. У тому числі частково - 158, повністю - 96.

У ній зазначено, що без газопостачання в цьому залишаються 418 будинків.

Фахівці, за останніми даними, відкачали воду з більш ніж половини будинків в районі Кримська, а в Геленджику ці роботи практично завершені.

Загинули, за останніми даними, 171 осіб.