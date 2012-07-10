МЗС: Українців немає серед загиблих під час повені на Кубані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.

«За останньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих та загиблих в результаті катастрофічної повені в Краснодарському краї Російської Федерації», - сказав він.

За словами О.Волошина, наразі опрацьовується питання надання гуманітарної допомоги Російській Федерації відповідно до доручення Президента України.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв повені у Краснодарському краї РФ перевищила 170 осіб.

Повінь у ніч на 7 липня затопила більш як 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю.

Були порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільне і залізничне сполучення. Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.