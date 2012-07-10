Уточнені дані про наслідки катастрофи на Кубані: 162 смерті

Як передаєІТАР-ТАРС, про це повідомив з посиланням на офіційний дані слідства представник СК РФ Володимир Маркін. Тим самим в СК уточнили навіть власні раніше озвучені дані про жертви стихії.

"Низкою ЗМІ поширюється інформація про 170 загиблих в результаті повені, що не відповідає дійсності, - сказав В.Маркін. - Дані про кількість загиблих, що розповсюджуються в ЗМІ різними органами, часто різняться з фактичними. Найбільш достовірні відомості має Слідчий комітет Росії, оскільки саме слідчими органами проводиться весь комплекс слідчих і процесуальних дій відносно загиблих ".

"На даний момент загиблих 162 особи, з них в Новоросійську - 3, в Геленджику - 11, у Кримську - 148", - повідомив представник СК.

Сьогодні вранці Слідчим комітетом Росії була озвучена інформація про 149 загиблих в Кримську, але, "за уточненими даними, отриманими станом на 16 годину, в результаті повені в місті Кримську загинули 148 осіб. Відмінності в кількості загиблих пояснюються тим, що тіло одного з постраждалих при доставленні в бюро судово-медичної експертизи було враховано двічі - спочатку як невстановлена особа, а після встановлення особи - з анкетними даними. Допущені співробітниками неточності усунуті".

Одного із загиблих в Новоросійську спочатку також порахували як загиблого під час повені, проте проведеною судмедекспертизою встановлено, що причина смерті носила кримінальний характер, у зв'язку з чим за даним фактом буде проведено окреме розслідування.

На цю годину родичі забрали 67 тіл загиблих для поховання, щодо решти слідством надано дозволи про їх видачу.

"Ще раз хотілося б підкреслити, що тільки інформація, розміщена на сайті Слідчого комітету Російської Федерації про проведені слідчі дії і кількість потерпілих, є достовірною", - підкреслив представник СК.