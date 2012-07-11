Президент Румунії отримав шанс залишитися при владі

Тепер, щоб оголосити імпічмент президенту, потрібна більшість голосів виборців, які взяли участь у виборах, а не більшість зареєстрованих виборців, як раніше.

Натомість суд ухвалив, що імпічмент може бути оголошений тільки в тому випадку, якщо участь у референдумі взяли не менше 50 відсотків зареєстрованих виборців. Це важливе застереження, зауважує Радіо Свобода, дає президенту Бесеску шанс уникнути імпічменту.

Прем'єр-міністр Віктор Понта заявив, що поважатиме рішення Конституційного суду, проте пізніше представник його партії зазначив, що екстрений декрет про референдум, прийнятий парламентом минулого тижня, не встановлює порога явки. Таким чином, правила проведення референдуму, призначеного на 29 липня, залишаються неясними.

Сьогодні Понта вирушить у Брюссель, щоб пояснити партнерам по Євросоюзу, що відбувається в його країні. Напередодні ЄС висловив стурбованість. Канцлер Німеччини Ангела Меркель рішення парламенту "неприйнятним" і таким, що "порушує фундаментальні принципи верховенства права".