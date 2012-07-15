На сході Туреччини під час розгону курдів поранили депутата

Як повідомляє радіо «Свобода», учасники несанкціонованої акції у місті Діярбакир, де проживає курдське населення, вимагали звільнити з-під варти лідера забороненої Курдської робочої партії Абдуллу Оджалана, який відбуває довічне ув’язнення в одній з турецьких в’язниць, і перевести його під домашній арешт, а також зупинити масові арешти курдів.

Для розгону демонстрантів поліцейські використовували водомети і сльозогінний газ.

«Мітинг був заборонений, тому що напередодні поліція виявила на околицях великі склади зі зброєю. Незважаючи на заборону, на центральній площі вночі стали збиратися люди. До ранку зібралося більше тисячі курдів, які поводилися агресивно і закидали поліцейських камінням. Двох співробітників поліції поранено», – заявив представник місцевої влади.

Влада Туреччини направила в місто майже 10 тисяч військових, танки, бронетехніку. Закрито торговельні центри.

У сусідній провінції Ван оголошено надзвичайний стан – після того, як напередодні 12 людей були поранені в результаті теракту, який, на думку влади, організували курдські бойовики.