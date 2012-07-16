У Лівії викрали голову Олімпійського комітету

Як передає РІА «Новости», Н.Елалем їхав у своїй машині містом разом з колегою, коли дорогу спортивним функціонерам перегородили дві машини з невідомими озброєними людьми у камуфляжній формі.

"Вони заявили, що він (Н.Елалем) потрібен їм, і йому доведеться поїхати з ними. Він запитав цих чоловіків, чи може він узяти з собою переносний комп'ютер і телефон, і в цей момент вони заштовхали його у свою машину і втекли нею", - заявив працівник Олімпійського комітету Лівії Арафат Джван.

Як повідомив пізніше місцевим журналістам прес-секретар комітету, викрадачі згодом заявили, що представляють лівійську армію. Подробиці того, що сталося, поки що невідомі.

Як повідомлялося, у середині лютого 2011 року в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою, щоб полковника Муаммара Каддафі, який правив країною більш як 40 років, пішов з поста; згодом демонстрації переросли в збройне протистояння між силами режиму та опозицією. М.Каддафі загинув 20 жовтня минулого року в околицях міста Сірт від рук повстанців, що захопили його. За час бойових дій між прихильниками правлячого режиму і силами опозиції загинули тисячі людей, великих збитків було завдано економіці країни.

Після завершення бойових дій у країні залишилася велика кількість груп бойовиків, які воювали проти М.Каддафі. Вони відмовилися скласти зброю і часто займаються протиправною діяльністю.