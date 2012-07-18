У Росії можуть закрити соцмережу «ВКонтакте»

Борці з педофілією вимагають закрити найбільшу російську соціальну мережу «ВКонтакте». Вони стверджують, що соцмережа перетворилася на розсадник дитячої порнографії. Ця пропозиція знайшла підтримку в Російській православній церкві.

Обмежити доступ росіян до популярної соцмережі вимагає рух Мисливці за головами, який бореться в РФ із педофілами. Лідер руху Сергій Жук попросив зробити це міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева якщо його відомство знайде факти протизаконної діяльності. Про це пише газета Известия. Інтернет-ресурс «ВКонтакте» Жук назвав «величезним складом порнографічного відео, у тому числі за участю неповнолітніх». За його словами наявність дитячого порно на ресурсі не заперечує навіть його творець Павло Дуров. При цьому активісти руху підрахували, що в соцмережі зареєстровано більше 7 мільйонів російських підлітків. Варто зазначити, що під тим же приводом Держдума минулої п'ятниці в другому і третьому - остаточному читанні прийняла закон про введення чорного списку для сайтів, в тому числі за пропаганду дитячого порно, підкреслює Ехо Москви.

Тим часом ініціативу руху, який вимагає закрити соцмережу ВКонтакте, схвалили представники РПЦ. На думку протоієрея Всеволода Чапліна, всі підстави припинити розповсюдження дитячої порнографії є ще до вступу в силу поправок в закон. За виключення дитячого порно із загального доступу і керівництво Союзу десантників Росії.

За даними на січень 2012 року щоденна аудиторія «ВКонтакте» - більше 35 мільйонів осіб.