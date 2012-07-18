Саакашвілі підписав «Договір з Грузією»

Цей документ вже підписали прем'єр міністр Грузії Іване (Вано) Мерабішвілі і Президент Грузії Михаїл Саакашвілі.

Текст документа опублікований на сайті «Єдиного національного руху» в середу, 18 липня, повідомляє РІА «Новости – Грузия».

Наголошується, що цей договір одержить кожна сім'я в Грузії як гарантію виконання обіцянок.

Зокрема, «Єдиний національний рух» «цим договором обіцяє, що в наступні чотири роки: наполовину знизиться безробіття – активно запрацює міністерство з працевлаштування; буде зареєстрований кожен безробітний; всі, хто шукає роботу, будуть перепідготовані за державний кошт і одержать нову кваліфікацію, зокрема в новому технічному училищі і центрах перепідготовки.

Страхування здоров'я буде у кожного – у соціально незахищених, дітей до 6 років, пенсіонерів, педагогів, біженців, поліцейських і військових буде страхування відповідної категорії; решта категорій громадян зможе одержати базовий пакет страхування; охорона здоров'я стане доступною для всіх».

Також обіцяють удвічі збільшити «продуктивність сільського господарства – в усіх селах до кінця буде вирішена проблема води, газу і доріг; буде відкрито понад 500 нових сільськогосподарських підприємств; зрошено додатково 90 тисяч гектарів землі; села одержать 2000 нових тракторів; відбудеться повна механізація сільського господарства; 90% сільськогосподарських земель оброблятимуться».

Згідно з угодою, «всі сім'ї одержать ваучер на суму 1000 ларі – сім'ї самі вирішуватимуть, яку проблему вирішувати цим ваучером; цей ваучер дає можливість покрити витрати на світло, газ, воду й інше; також дає можливість придбати медикаменти і шкільні підручники; найняти сільськогосподарську техніку, і заплатити за пальне і добрива».

Як зазначає Лента.ру, восени в Грузії відбудуться парламентські вибори. Основним суперником правлячої партії на них є опозиційна коаліція "Грузинська мрія", яку очолює мільярдер Бідзін Іванішвілі. Б.Іванішвілі перед виборами також роздає обіцянки. Він заявив, зокрема, про намір створити "мільярдний фонд" для підтримки сільського господарства. Влада, зі свого боку, звинувачує підприємця і його бізнес-структури у підкупі виборців. Так вони розцінили, зокрема, роздачу супутникових антен, організовану компанією, співвласником якої є брат Б.Іванішвілі. В опозиції звинувачення в підкупі відкидають.