Біля берегів Хургади помітили акул

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-портал новин "Ахбар аль-Йоум".

За словами голови служби порятунку на морі і охорони навколишнього середовища провінції Червоне море Хасана ат-Таїба, про появу акул у районі Марина поблизу Хургади повідомила адміністрація великої мережі готелів. У район ймовірного перебування морських хижаків негайно спрямували два катери з екологами, щоб відігнати їх від узбережжя, проте акул вони так і не виявили.

Втім, екологи і рятувальники обіцяють упродовж найближчих днів регулярно прочісувати прибережні курортні зони, щоб не допустити можливого наближення морських хижаків до туристичних пляжів.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2010 року в районі Шарм-еш-Шейха на півдні Синайського півострова було зафіксовано п`ять випадків нападу акул на людей. В результаті серйозно постраждали троє російських туристів і один громадянин України, загинула 70-річна туристка з Німеччини.