Повстанці: Влада Сирії звозить хімічну зброю до аеропортів

Опозиціонери з так званої Вільної сирійської армії заявляють, що перевезення зброї масового ураження та відповідного обладнання почалася ще кілька місяців тому, пише Радіо Свобода.

За словами повстанців, це робиться для того, щоб чинити тиск, як на місцевих жителів, так і на міжнародне співтовариство.

У понеділок представник МЗС Сирії Джихад Макдісі заявив, що Дамаск готовий на крайні заходи в разі зовнішньої агресії, проте не застосовуватиме хімічну зброю проти співгромадян.

Президент США Барак Обама, коментуючи висловлювання, попередив Дамаск про «трагічну помилку», якою стане реалізація цієї загрози. Із засудженням сирійського керівництва виступили й інші світові лідери.