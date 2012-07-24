Українці з Туреччини можуть їздити на грецькі острови без віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

За його словами, після прибуття на вищевказані острови на кордоні видаватимуться місцеві національні візи.

О.Дикусаров зазначив, що мова йде про тих українських туристів, які відпочивають в Туреччині і хочуть відвідати грецькі острови на поромі.