ЄБРР заявив, що криза єврозони накриє і Росію

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Починаючи з жовтня, ЄБРР скоротив прогноз економічного зростання для трьох країн Центральної Європи, а також країн Балтії та семи країн Південно-Східної Європи, підкреслюючи їх тісні торгівельні та фінансові зв’язки з єврозоною, пише Тиждень.

У своєму звіті Банк вказав на поширення затяжної кризи в валютній зоні далі на схід та на Росію.

«Негативні побічні ефекти досягнуть сходу та Росії двома каналами, зокрема через зниження цін на сировину та загальне зниження бажання інвесторів ризикувати», - зазначив регіональний директор ЄБРР зі стратегії та політики Пірошка Надь.

У травні ЄБРР прогнозував, що економіка Росії зростатиме на 4,2% цього року і на 4,3% в 2013 році. В останньому звіті банку прогнози було скорочено до 3,1% і 3,3% відповідно.

Таким повідомленням передував звіт Investors Service Moody, де йдеться, що в наступні 10-12 місяців економіка країни скоротиться на 5%, а рубль може знецінитись на 30%, якщо криза єврозони загостриться.