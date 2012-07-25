ЗМІ: Ассанж найняв собі в консультанти викривача Піночета

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно, пише Лента.ру.

Гарсон буде консультувати Ассанжа в ході розгляду його запиту про надання політичного притулку в Еквадорі. Він вже відвідав посольство Еквадору в Лондоні, де зараз перебуває Ассанж, для обговорення стратегії захисту від "необгрунтованих позовів".

Ассанж попросив політичного притулку в Еквадорі 19 червня. З цього ж дня він перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні. Засновник WikiLeaks боїться екстрадиції з Великобританії до Швеції, оскільки вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому може загрожувати смертна кара за публікацію секретних документів американських дипломатів і документів Пентагону.

Гарсон прославився як викривач екс-диктатора Чилі Августо Піночета. У 1998 році іспанський суддя виписав міжнародний ордер на арешт Піночета.

Гарсон також вів ряд інших гучних справ. Зокрема, він вимагав позбавити недоторканності колишнього прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі і зробив спробу розслідувати злочини режиму Франсиско Франко в Іспанії.