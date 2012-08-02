У Севастополі намагалися повторити "панк-молебень" Pussy Riot

Про це пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на блог orthodoxia33.

За твердженням автора повідомлення, інцидент стався 31 липня в Свято-Володимирському кафедральному соборі. "Прихильники панк-групи P..R ... спробували влаштувати чергову антицерковну акцію. Під час богослужіння вони забралися на амвон, почали влаштовувати "панк-молебень" і спробували зняти свої неподобства на камеру мобільного телефону", - пише автор.

За його словами, "духовенство, парафіяни та охорона собору вчасно зупинили цих людей і відвернули наругу над святинею". Чи передано учасників акції представникам правоохоронних органів, в повідомленні не уточнюється.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.