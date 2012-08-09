Медведєв обурений: Росія втрачає авторитет і мільярди рублів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на засіданні президії російського уряду.

«Я не знаю, яка причина загибелі супутників – чи то розгінний блок, механічне пошкодження, елементарне нехлюйство і все разом, помножене на традиційне нехлюйство, але терпіти цього далі не можна. Ми втрачаємо авторитет і мільярди рублів», - сказав Д.Медведєв.

Він повідомив, що наступного тижня проведе нараду з проблем космічної галузі Росії.

За його словами, відповідні структури мають доповісти пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російська ракета «Протон-М» не змогла вивести на задану орбіту два супутники зв'язку «Експрес-МД2» і «Телком-3».