Медведєв обурений: Росія втрачає авторитет і мільярди рублів
12:49, 09 серпня 2012Світ
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Через космічні невдачі Росія втрачає авторитет і мільярди рублів.
Дмитро Медведєв не хоче терпіти "нехлюйство"
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на засіданні президії російського уряду.
«Я не знаю, яка причина загибелі супутників – чи то розгінний блок, механічне пошкодження, елементарне нехлюйство і все разом, помножене на традиційне нехлюйство, але терпіти цього далі не можна. Ми втрачаємо авторитет і мільярди рублів», - сказав Д.Медведєв.
Він повідомив, що наступного тижня проведе нараду з проблем космічної галузі Росії.
За його словами, відповідні структури мають доповісти пропозиції.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російська ракета «Протон-М» не змогла вивести на задану орбіту два супутники зв'язку «Експрес-МД2» і «Телком-3».
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