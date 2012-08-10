Ураган обрушився на Сідней та околиці
10:42, 10 серпня 2012Світ
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Ураган обрушився сьогодні на найбільше місто Австралії Сідней і його околиці.
Метеорологи попередили про те, що швидкість вітру в найближчі години може досягти 100 км за годину, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Понад 3800 будинків у північних і південно-західних районах і передмістях Сіднея залишилися без світла в результаті обриву ліній електропередачі.
Рятувальні служби штату Новий Південний Уельс закликали жителів міста прибрати з дворів і з балконів меблі або добре їх закріпити, а також, якщо це можливо, залишати автомобілі в гаражах.
За прогнозами синоптиків, швидкість вітру знизиться під ранок суботи.
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