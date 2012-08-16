Брата міністра юстиції Естонії судять за торгівлю «травичкою»

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Postimees.

У Міхкеля Міхала при обшуку було вилучено марихуану.

DELFI повідомляє, що за деякими даними фігурант справи визнав провину. У зв'язку з цим, як передбачається, справа буде розглядатися в прискореному порядку (в рамках процесуальної угоди між обвинуваченим і прокуратурою).

До сих пір до кримінальної відповідальності брат міністра не притягувався.

Сам міністр юстиції Крістен Міхал, відзначимо, в даний час проходить підозрюваним у справі про незаконне фінансування правлячої Партії реформ.