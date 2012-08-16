Брата міністра юстиції Естонії судять за торгівлю «травичкою»

13:53, 16 серпня 2012
Світ
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На наступному тижні в Харьюском повітовому суді почнеться процес над братом міністра юстиції Естонії Міхкель Міхалом, якого звинувачують у торгівлі марихуаною.

Крістен Міхал сам проходить у кримінальній справі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Postimees.

У Міхкеля Міхала при обшуку було вилучено марихуану.

DELFI повідомляє, що за деякими даними фігурант справи визнав провину. У зв'язку з цим, як передбачається, справа буде розглядатися в прискореному порядку (в рамках процесуальної угоди між обвинуваченим і прокуратурою).

До сих пір до кримінальної відповідальності брат міністра не притягувався.

Сам міністр юстиції Крістен Міхал, відзначимо, в даний час проходить підозрюваним у справі про незаконне фінансування правлячої Партії реформ.

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