Брата міністра юстиції Естонії судять за торгівлю «травичкою»
13:53, 16 серпня 2012Світ
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На наступному тижні в Харьюском повітовому суді почнеться процес над братом міністра юстиції Естонії Міхкель Міхалом, якого звинувачують у торгівлі марихуаною.
Крістен Міхал сам проходить у кримінальній справі
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Postimees.
У Міхкеля Міхала при обшуку було вилучено марихуану.
DELFI повідомляє, що за деякими даними фігурант справи визнав провину. У зв'язку з цим, як передбачається, справа буде розглядатися в прискореному порядку (в рамках процесуальної угоди між обвинуваченим і прокуратурою).
До сих пір до кримінальної відповідальності брат міністра не притягувався.
Сам міністр юстиції Крістен Міхал, відзначимо, в даний час проходить підозрюваним у справі про незаконне фінансування правлячої Партії реформ.
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