Польща погодилася пустити на вибори спостерігачів ОБСЄ

Власті Польщі офіційно запросили спостерігачів від Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на дострокові парламентські вибори, які відбудуться в країні 21 жовтня.

Як повідомляється на сайті польського МЗС, згода з цього питання була досягнута на зустрічі міністра закордонних справ Польщі Анни ФОТИГІ з головою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Крістіаном ШТРОХАЛЕМ.

Нагадаємо, що навколо ситуації із спостерігачами ОБСЄ розгорівся справжній скандал. Раніше польський уряд називав присутність спостерігачів від організації на виборах небажаною. Причиною для незадоволеності стало те, що ОБСЄ сама направила до Польщі запит про спостереження за виборами, тоді як звичайно такий запит повинен виходити від влади країни. Варшава визнала дії ОБСЄ нетактовними, зазначивши, що подібними діями Польщу трактують як країну третього світу.

За підсумками зустрічі, яка відбулася 2 жовтня, Фотина і Штрохаль погоджували умови, на яких місія ОБСЄ спостерігатиме за виборами.