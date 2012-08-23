Марсохід успішно проїхався по Марсу

Апарат проїхав кілька метрів і розвернувся на 90 градусів. Про це повідомляється на сайті NASA, де опубліковані фотографії залишеного на поверхні планети шляху.

В даний час апарат знаходиться на відстані приблизно 6 метрів від місця посадки, пише Лента.ру.

За словами керівника команди управління марсоходом Метта Хеверлі, рухова система апарату повністю справна і Curiosity готовий до подальшої роботи.

Крім того, на конференції Лабораторії реактивного руху NASA, що пройшла 22 серпня, було прийнято рішення присвоїти місцю посадки марсохода назву Bradbury Landing - на честь фантаста Рея Бредбері, автора "Марсіанські хроніки", якому в цей день виповнилося б 92 роки.

У наступні кілька днів марсохід буде проводити роботи поблизу Bradbury Landing, збираючи зразки грунту і досліджуючи місцевість. Після цього він рушить до свого першого пункту призначення - гори Шарп (Еоліда) в кратері Гейла, який знаходиться на відстані приблизно 400 метрів від місця посадки.