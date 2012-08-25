Тигр вирвався з вольєру в зоопарку і розтерзав жінку

Поліцейські евакуювали відвідувачів зоопарку німецького Кельна після того, як з одного з вольєрів сьогодні вирвався тигр і розтерзав співробітницю зоологічного саду, яка пізніше померла в лікарні.

Як заявив представник поліції, тварину довелося застрелити, передає ІТАР-ТАРС.

Співробітники правоохоронних органів швидко оточили місце події і забезпечили безпеку відвідувачів. Як повідомляється, застрелив хижака із службової гвинтівки директор зоопарку.

Інші подробиці інциденту не наводяться, відомо лише, що тигру вдалося вибратися з клітки, оскільки загибла співробітниця нещільно закрила вольєр.

На даний час зоопарк відновив роботу в штатному режимі.