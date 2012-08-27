Землетрус магнітудою 7,4 стався біля берегів Сальвадору
08:42, 27 серпня 2012Світ
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Землетрус магнітудою 7,4 стався у Тихому океані біля берегів Сальвадору, повідомляє сайт Геологічної служби США.
За даними сейсмологів, небезпеки цунамі нема
Підземний поштовх було зафіксовано о 10.37 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 125 кілометрів на південь від міста Усулутан, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Осередок землетрусу залягав на глибині 50,6 км.
Повідомлень про потерпілих і руйнування не надходило. За даними сейсмологів, небезпеки цунамі немає.
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