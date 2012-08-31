МВС Грузії показало знищених бойовиків

На кадрах також видно, як грузинські спецназівці виносять загиблих бойовиків з місця проведення спецоперації. Крім того, на кадрах зафіксовано різноманітне озброєння, боєприпаси, документи.

За даними МВС Грузії, ліквідовані 11 членів збройної групи, яка перейшла у країну з території Дагестану, у тому числі, керівник групи. Як повідомляє міністерство, всі вони є громадянами Росії, які мешкали на Північному Кавказі.

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Президент Грузії Михайло Саакашвілі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг, підтвердив сьогодні, що бойовики будуть поховані відповідно до їх релігійних традицій. Місце їх поховання, сказав він, можуть відвідати родичі.

За даними грузинського МВС, основна фаза спецоперації зі знешкодження бойовиків практично завершена. Всього озброєна група складалася майже з 20 осіб. Пошук решти, ймовірно, поранених, триває.