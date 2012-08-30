У зіткненні з бойовиками загинув тренер збірної Грузії із самбо

У бою загинули і три бійці грузинського спецназу. П'ятеро грузинських військовиків були поранені.

За даними грузинського телеканалу «Імеді», який посилається на неофіційні відомості, на територію Грузії з Дагестану потрапила група озброєних бойовиків. Вони взяли в заручники кількох місцевих жителів, частину яких згодом вдалося звільнити.

За інформацією агентств, серед спецназівців, які загинули в середу при зіткненні з бойовиками, був тренер збірної Грузії з самбо Арчил Чохелі - дворазовий чемпіон світу з самбо та багаторазовий призер першостей Європи.

41-річний майор Чохелі служив у спецназі і паралельно тренував спортсменів, недавно ставши головним тренером національної збірної з самбо, передає Газета.ру.

Чохелі готувався вирушити разом з групою спортсменів до Москви на турнір, але через службу в грузинському спецназі мав проблеми з отриманням російської візи. Як розповіли родичі загиблого, про смерть Чохелі вони дізналися з новин. «Ми шукали його з ранку, але телефон у нього був відключений», - сказав представник сім'ї загиблого.