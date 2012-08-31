Пірати викачали з танкера пальне і відпустили

Як повідомили в міністерстві закордонних справ Росії, ніхто з 23 росіян - членів екіпажу не постраждав. За даними відомства, з борту судна вкрадено три тисячі тонн пального.

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За останній час це другий подібний напад в Гвінейській затоці. 19 серпня пірати захопили британський танкер. Через кілька днів вони, викравши частину палива, залишили корабель біля узбережжя Нігерії. Ніхто з членів команди не постраждав.

Британська страхова група Lloyd "s Market називає Гвінейську затоку одним з найнебезпечніших для іноземних кораблів місць поряд з узбережжям Сомалі. Притому, якщо сомалійських піратів цікавить викуп за заручників, тут головне - цінність вантажу.