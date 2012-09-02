РФ вимагатиме від Великобританії пояснень щодо «списку Магнітського»

19:54, 02 вересня 2012
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Посол Росії у Великобританії Олександр Яковенко має намір вимагати у МЗС Сполученого Королівства роз'яснень з приводу введення в'їзних обмежень у зв'язку зі "списком Магнітського".

http://ria.ru/Список Магнітського напружив відносини двох країн

Про це повідомила в неділю прес-служба посольства РФ в Лондоні.

"За інформацією прес-служби посольства Російської Федерації у Великобританії, посол Яковенко зажадає в понеділок від керівництва Форін-офісу офіційних роз'яснень з приводу публікації від 2 вересня 2012 року в газеті Sunday Times щодо нібито запровадження в'їзних обмежень у зв'язку з так званим "списком Магнітського" , - зазначили в російському диппредставництві, пишеРИА "Новости".

Британська газета Sunday Times повідомила в неділю, що міністерство внутрішніх справ Великобританії направило в британське посольство в Москві складений у США "список Магнітського" - 60 імен російських чиновників, які підозрюються в причетності до загибелі юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського в московському СІЗО в 2009 році.

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