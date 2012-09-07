У США за сексуальне домагання затримали радянського фігуриста

Про це повідомляє радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на адвоката Рене Сендлера.

За словами захисника, тренер заперечує всі звинувачення. Р.Сендлер повідомив, що звинувачення пов'язані з інцидентом, який стався понад рік тому в штаті Нью-Йорк.

Генріх Сретенський у парі з Наталією Анненко - чотириразовий призер чемпіонатів Європи у танцях на льоду. На Олімпійських іграх 1988 р. у Калгарі Н.Анненко і Г.Сретенський посіли четверте місце.