Грузинська опозиція просить НАТО врахувати ”некомпетентність Саакашвілі”

Об`єднання грузинських опозиційних партій направило звернення до урядів країн-членів НАТО із закликом звернути увагу на «результати некомпетентної і безрозсудної політики Президента Грузії та його уряду», передає «Новини-Грузія».

«Ми, опозиційні політичні партії, висловлюючи волю більшості населення країни і підтримуючи вступ Грузії до НАТО та євроінтеграції, дуже занепокоєні результатами некомпетентної і безрозсудної політики Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ та його уряду», - йдеться у зверненні

Опозиція відзначає, що «неадекватне ставлення влади до найгостріших проблем ще більше погіршує становище і ставить країну перед новими погрозами".

Опозиція висловлює сподівання, що «уряди країн, які входять у НАТО, в такий критичний момент адекватно оцінять ситуацію в Грузії та її оточенні і приймуть правильне рішення».

Опозиція заявляє, «єдиний вихід зі становища, що склалося – проведення вільних і справедливих виборів навесні 2008 року», як це було передбачено Конституцією Грузії до внесених до неї поправок. При внесенні поправок до Конституції Грузії про перенесення дати виборів влада узурпувала існування парламенту, йдеться в заяві.

Об`єднана опозиція також запевняє, що «грузинський народ вірний демократичним принципам і вірний європейському вибору».

Під зверненням підписалися лідери десяти грузинських партій.