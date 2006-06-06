У Білорусі затримано неповнолітнього громадянина України Артема ЧИСТЯКОВА за спробу участі у флешмобі на Жовтневій площі Мінська на підтримку репресованих і депортованих із Білорусі під час і після президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у Правозахисному центрі «Вясна», А.ЧИСТЯКОВ перебуває зараз у приймальнику-розподільнику на Окрестіна.

Співрозмовник також повідомив, що сьогодні до спецприймальника на Окрестіна прийшли люди, які принесли українцю необхідні речі. «Проте адміністрація спецустанови заявила, що прийматиме передачі тільки від близьких родичів затриманого», - сказав представник центру.

Правозахисники вважають затримання А.ЧИСТЯКОВА незаконним, оскільки він є громадянином іноземної держави, до того ж неповнолітнім.

У центрі «Вясна» також повідомили з посиланням на суддю, який побажав залишитися анонімним, що справа А.ЧИСТЯКОВА буде розглянута протягом найближчих 3 днів, а питання про депортацію вирішиться протягом місяця.

Довідка УНІАН. Білоруська неформальна молодь після розгону в Мінську акції протесту проти результатів виборів президента, що відбулися 19 березня 2006 року, регулярно проводять акції-флешмоби, не висуваючи політичних вимог. Чергова акція, запланована на 5 червня на Жовтневій площі столиці Білорусі на підтримку репресованих учасників акцій після виборів і депортованих із Білорусі іноземних громадян, не відбулася через дії правоохоронних органів.

До початку акції не менше п`яти її потенційних учасників були затримані.