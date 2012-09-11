Безбілетник випав з відсіку шасі літака, який пролітав над Лондоном

Нещасний пролетів тисячі метрів і впав в одному з багатих і спокійних районів Лондона, до смерті налякавши місцевих жителів, повідомляє Newsru з посиланням на The Daily Mail.

Тіло жертви, за припущенням правоохоронців, вихідця з Північної Африки 30 років, було виявлено на південному березі Темзи менш ніж за 16 кілометрів від лондонського аеропорту "Хітроу".

Як розповіли британці, які живуть неподалік від місця події, самого польоту ніхто не бачив: все сталося рано вранці в неділю. Чоловіка знайшли лише після того, як пролунав гучний удар.

Тим часом експерти авіації намагаються розібратися, що ж стало причиною трагедії. На їхню думку, загиблий чоловік, намагаючись зробити переліт, залишившись при цьому непоміченим, ховався у відсіку шасі і, швидше за все, був уже мертвий, коли впав на землю: його або розчавило під час "втягування" шасі відразу після того, як літак злетів , або він загинув через сильний холод на великій висоті (Під час польоту температура за бортом може досягати мінус 40 градусів). Тіло ж випало, коли відсік знову відкрився, коли літак пішов на посадку.

"Шанси на виживання у безбілетників дуже малі, особливо в ніші шасі, - підкреслив представник адміністрації Цивільної авіації Річард Тейлор. - Я ще не чув про випадки, коли такі пасажири успішно здійснювали тривалі перельоти".