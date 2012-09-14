Шість військових кораблів Китаю перетнули кордон Японії

Про це повідомляє агентство Кіодо.

Близько 06.20 за місцевим часом морський японо-китайський кордон перетнули два китайські патрульні кораблі, проігнорувавши вимоги японської сторони відійти назад, і попрямували у бік спірних островів.

Як повідомляло агентство Сіньхуа, китайські кораблі ведуть звичайне патрулювання рибальських зон, які КНР вважає своєю територією. Міністр сільського господарства Китаю заявив агентству, що патрульні кораблі покликані забезпечити суверенітет країни і захистити китайських рибалок.

На цю тему: Китай вивів флот до островів, яких не може поділити з Японією

За інформацією японського телеканалу NHK, два кораблі з шести пізніше залишили територіальні води Японії. Японська патрульна служба залишається в режимі підвищеної готовності, зазначили представники сил самооборони країни.

Японський уряд 11 вересня викупив три з п'ятьох спірних з Китаєм островів у приватних власників - японської сім'ї, нагадує РІА "Новости". Пекін оголосив націоналізацію незаконною і нечинною.