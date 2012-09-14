У Гватемалі евакуюють більше 30 тисяч людей через виверження вулкана
08:30, 14 вересня 2012Світ
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У Гватемалі у зв'язку з виверженням вулкана Фуего, розташованого за 40 кілометрів на північний захід від столиці країни, проводиться масова евакуація населення.
Вулкан Фуего розташований за 40 км від столиці країни
Вивезти з небезпечних районів передбачається близько 33 тисяч осіб, повідомляє радіостанція «Радіо Свобода».
За даними вулканологів, нинішнє виверження Фуего – найпотужніше з 1999 року. Стовпи попелу досягають тисячі метрів у висоту, лавою вкрито семикілометрову територію на південному і південно-західному схилах вулкана.
Представники влади Гватемали рекомендували авіадиспетчерським службам закрити прилеглий до Фуего повітряний простір – у зв'язку з швидким розповсюдженням вулканічного пилу.
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