У Гватемалі евакуюють більше 30 тисяч людей через виверження вулкана

Вивезти з небезпечних районів передбачається близько 33 тисяч осіб, повідомляє радіостанція «Радіо Свобода».

За даними вулканологів, нинішнє виверження Фуего – найпотужніше з 1999 року. Стовпи попелу досягають тисячі метрів у висоту, лавою вкрито семикілометрову територію на південному і південно-західному схилах вулкана.

Представники влади Гватемали рекомендували авіадиспетчерським службам закрити прилеглий до Фуего повітряний простір – у зв'язку з швидким розповсюдженням вулканічного пилу.