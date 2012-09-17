Іран вперше визнав, що його військові радники «допомагають» в Сирії та Лівані

08:23, 17 вересня 2012
Світ
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Іран уперше офіційно визнав, що його військові радники працюють в Сирії та Лівані.

Асаду допомагають іранські радники, фото vestikavkaza.ru

Це заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі.

За його словами, високопоставлені офіцери вже тривалий час працюють у цих країнах, пише Радіо Свобода.

Іран - головний союзник Сирії на Близькому Сході. Він також надає підтримку угрупованню «Хезболла», котре підтримує режим Башара Асада.

Раніше іранська влада прямо не підтверджувала наявність своїх радників у Сирії, де уже понад півтора року триває громадянська війна і виступи з вимогою відставки Асада.

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