Іран вперше визнав, що його військові радники «допомагають» в Сирії та Лівані
08:23, 17 вересня 2012Світ
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Іран уперше офіційно визнав, що його військові радники працюють в Сирії та Лівані.
Асаду допомагають іранські радники, фото vestikavkaza.ru
Це заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі.
За його словами, високопоставлені офіцери вже тривалий час працюють у цих країнах, пише Радіо Свобода.
Іран - головний союзник Сирії на Близькому Сході. Він також надає підтримку угрупованню «Хезболла», котре підтримує режим Башара Асада.
Раніше іранська влада прямо не підтверджувала наявність своїх радників у Сирії, де уже понад півтора року триває громадянська війна і виступи з вимогою відставки Асада.
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