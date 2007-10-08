Кількість жертв повеней і обвалів у В`єтнамі перевищила 60 людей

Кількість жертв повеней і обвалів у В`єтнамі, викликаних тайфуном "Лекіма", що вирує з третього жовтня , зросла до 61 людини, 15 чоловік вважаються зниклими без вісті, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Асошіейтед Прес.

"Дані про число жертв не остаточні, оскільки рятувальні служби лише недавно змогли дістатися до ізольованих районів країни, де проживає, щонайменше, 50 тисяч чоловік", - повідомив представник керівництва провінції Нгуєн (Nguyen).

Тропічний тайфун "Лекіма" досяг в`єтнамського узбережжя в провінціях Хатінь і Куангбінь в центральній частині країни увечері третього жовтня. Сила вітру в епіцентрі стихії перевищила 150 кілометрів за годину.

Рівень опадів в середньому становив 300-400 міліметрів, в окремих місцях перевищив 600 міліметрів.

У провінції Тханьхоа прорвало дамбу ГЕС, що будується. В зоні затоплення опинилися близько 5 тисяч будинків, закриті основні автомагістралі.

Пошкоджено близько 30 тисяч гектарів сільськогосподарських культур, зокрема майже вся площа рисових посівів у провінції Хатінь.

Більшість населених пунктів у двох повітах - Кіань (провінції Хатінь) і Куангчать (провінції Куангбінь) ще перебувають в зоні глибокого затоплення, рівень води досягає одного-двох метрів.

За попередніми даними, завдана шкода становить приблизно 200 млрд. донгів (понад 12 млн. доларів США.