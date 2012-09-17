Пакистан випробував ракету, яка може переносити ядерні заряди

13:32, 17 вересня 2012
Світ
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У Пакистані випробували ракети, здатні переносити ядерні боєголовки.

Ракета здатна вражати цілі на відстані 700 км. Фото isna.ir

У Пакистані успішно випробували нові крилаті ракети, здатні переносити ядерні боєголовки. За даними пакистанського оборонного відомства, дальність ракети складає близько 700 кілометрів, вона може вражати цілі як на суходолі, так і на морі, пише Радіо Свобода.

Раніше цього року сусідня до Пакистану Індія також випробувала ракету, здатну переносити ядерну боєголовку.

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