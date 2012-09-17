Пакистан випробував ракету, яка може переносити ядерні заряди

У Пакистані успішно випробували нові крилаті ракети, здатні переносити ядерні боєголовки. За даними пакистанського оборонного відомства, дальність ракети складає близько 700 кілометрів, вона може вражати цілі як на суходолі, так і на морі, пише Радіо Свобода.

Раніше цього року сусідня до Пакистану Індія також випробувала ракету, здатну переносити ядерну боєголовку.