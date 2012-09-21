Сенат США навряд чи встигне ухвалити резолюцію щодо України до кінця року

Проект резолюції про ситуацію в Україні зареєстрували в комітеті з міжнародних відносин сенату США у травні цього року сенатори Джеймс Інхоф (Республіканська партія) і Дік Дурбін (Демократична партія). До документа додається підготовлений партією "Батьківщина" список 54 українських чиновників, щодо яких, на думку опозиції, мають бути застосовані санкції, зокрема, заборону на в'їзд до США та арешт рахунків.

"Резолюція засуджує виборче та політично мотивоване судове переслідування, а також ув'язнення Юлії Тимошенко та інших лідерів "помаранчевої революції". Вона закликає наш держдепартамент і ОБСЄ робити спільний багатосторонній дипломатичний тиск на президента Януковича, щоб домогтися звільнення пані Тимошенко, - повідомив за підсумками засідання Джеймс Інхоф. - Крім того, ми просимо держдепартамент застосувати візові санкції щодо осіб, відповідальних за позбавлення волі та жорстоке поводження з Юлією Тимошенко", - пише Комерсант-Україна.

Сенатор підкреслює, що схвалений комітетом проект резолюції містить "однозначне послання" українській владі: "Виборче переслідування політичних опонентів не може мати місця в демократичній державі. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повинна бути негайно звільнена".

Згідно з процедурою, проект резолюції, затверджений комітетом, тепер має бути схвалений сенатом США, після чого пройти розгляд у конгресі і, в разі прийняття, бути підписаним президентом США. Шансів на те, що всі процедури пройдуть швидко і завершаться в цьому році, практично немає. Річ у тім, що до президентських виборів в США, які відбудуться 6 листопада, буде проведено всього два засідання сенату (20 та 21 вересня), і в їх порядок денний текст резолюції не включений.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України зазначає, що проект заяви щодо України не відображає позицію всього Сенату США. «На сьогоднішній день у відповідному проекті викладена лише позиція двох його авторів, відомих своїми симпатіями до української опозиції», - переконані в МЗС.