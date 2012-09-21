Через Тимошенко відносини США з Україною «поставлені на паузу»

Водночас він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що наразі політика США щодо України не передбачає повного переривання зв’язків із українською владою для того, щоб усе ж впливати на неї й домогтися, щоб Київ «вчинив як належить» у справі переслідування опозиції, а також проведення парламентських виборів.



За словами чільного представника Держдепартаменту, Вашингтон не вважає, що суворі санкції проти чільників української влади були б дієві.



Учора комітет Сенату США з закордонних відносин схвалив проект резолюції, яка в разі ухвалення в Сенаті мала б на меті закликати уряд США відкликати посла з України і запровадити візові обмеження щодо українських урядовців, які вдаються до порушення прав людини, корупції та інших антидемократичних дій. В МЗС України в відповідь звернули увагу, що цей проект поки не відображає позиції всього Сенату.