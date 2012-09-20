У МЗС не сприйняли серйозно резолюцію комітету Сенату США стосовно України

Міністерство закордонних справ України вважає, що резолюція Комітету з міжнародних відносин Сенату США стосовно України відображає позицію лише її авторів, «відомих своїми симпатіями до української опозиції».

Про це йдеться у коментарі, переданому УНІАН Департаментом інформаційної політики МЗС України.

«МЗС України наголошує на тому, що цитований в українських ЗМІ проект заяви щодо України наразі не відображає позицію всього Сенату США», - сказано у коментарі.

В українському зовнішньополітичному відомстві звертають увагу на той факт, що на вчорашньому засіданні Комітету з міжнародних відносин Сенату США без жодного обговорення за участю членів комітету протягом 9 хвилин було затверджено 11 різних за змістом документів, включаючи і проект заяви щодо України.

«Відтак на сьогодні у відповідному проекті викладена лише позиція двох його авторів, відомих своїми симпатіями до української опозиції», - переконані в МЗС.

Міністерство підкреслює, що Україна продовжує активну співпрацю зі Сполученими Штатами з широкого кола питань: від ядерного роззброєння та розвитку торговельно-економічних відносин до боротьби з міжнародним тероризмом, що також відображено у вчорашньому коментарі помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіпа Гордона.

МЗС підтверджує, що співпраця із США і надалі залишатиметься одним з пріоритетів зовнішньої політики України.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня члени Комітету з міжнародних відносин Сенату США на своєму засіданні одноголосно підтримали резолюцію, в якій закликали владу Сполучених Штатів запровадити візові обмеження щодо українських урядовців, які вдаються до порушення прав людини, корупції та інших антидемократичних дій.

Ухвалена сенаторами резолюція закликає до «беззастережного звільнення політичних в’язнів», зокрема, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Також ідеться про проведення чесних та прозорих виборів до парламенту.

«Резолюція надсилає потужний і недвозначний сигнал українському уряду: вибірковому переслідуванню опонентів немає місця у співтоваристві демократичних держав», – сказав один з ініціаторів резолюції сенатор Дік Дурбін.