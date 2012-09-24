На заводі, де збирають iPhone, побилися дві тисячі людей

У бійці взяли участь не менше двох тисяч осіб, повідомляє Reuters.

Інцидент стався в місті Тайюань північної китайської провінції Шаньсі, бійка почалася біля гуртожитку заводу.

Точної причини конфлікту поліція не знає. Рознімали забіяк майже п'ять тисяч поліцейських. У результаті близько 40 людей серйозно постраждали і були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що Foxconn вирішила тимчасово закрити цей завод до повного наведення порядку.

На заводах Foxconn у Китаї збирають більшість електронних гаджетів, в тому числі iPhone і iPad.

Заводи Foxconn отримали сумну популярність у всьому світі через неодноразові скарги робітників на погані умови праці і самогубства співробітників.

«Газета.Ru»