«Газпром» заявляє про прогрес у питанні поставок російського газу до Китаю

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації “Газпрому”, про це він заявив за підсумками зустрічі в Москві з головою Державного комітету КНР з розвитку і реформи Чжаном Піном і президентом Китайської національної нафтогазової корпорації (КННК) Чжоу Цзіпіном.

“Сьогодні ми зробили крок вперед”, - заявив О.Міллер.

Під час переговорів були розглянуті різні аспекти двосторонньої співпраці в нафтогазовій сфері. Зокрема, обговорювалися умови організації поставок російського трубопровідного газу і зрідженого природного газу до Китаю.

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Крім того, особливу увагу учасники зустрічі приділили результатам проектно-дослідницьких робіт з газопроводу “Алтай”. Було відзначено, що створення цього газотранспортного маршруту сприятиме задоволенню зростаючого попиту на енергоресурси в КНР.

Довідка УНІАН: “Газпром” вже кілька років веде переговори про поставки газу до Китаю. Російська сторона наполягає на європейському принципі ціноутворення, проте з цим поки що не погоджується Пекін.

КННК - найбільша державна нафтогазова компанія Китаю (частка участі держави - 100%) і одна з провідних інтегрованих нафтогазовидобувних компаній у світі.

Угоду про стратегічну співпрацю між ВАТ “Газпром” і КННК було підписано 14 жовтня 2004 року. Угода передбачає, зокрема, опрацювання питань, пов'язаних із організацією “Газпромом” поставок природного газу з Росії до Китаю. У жовтні 2009 року ВАТ “Газпром” і КННК підписали Рамкову угоду про основні умови поставок природного газу з Росії до Китаю. У грудні 2009 року були підписані Базові основні умови поставок газу з Росії до Китаю.

В рамках проекту “Алтай” передбачається будівництво газопроводу для поставок природного газу з родовищ Західного Сибіру до Китаю через західну ділянку російсько-китайського кордону. Планується, що траса газопроводу пройде територіями шести суб'єктів РФ: Республіка Алтай, Алтайський край, Новосибірська область, Томська область, Ямало-Ненецький автономний округ і Ханти-Мансійський автономний округ - Югра.

Будівництво газопроводу “Алтай” почнеться тільки після укладення контракту купівлі-продажу газу з китайською стороною.