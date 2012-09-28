Заарештовано автора фільму "Невинність мусульман"

Причиною арешту стало порушення умов умовно-дострокового звільнення, на якому він перебував з 2010 року після засудження за фактом шахрайства і підробки платіжних документів. Порушеною ним умовою стало порушення заборони на вихід в інтернет без попереднього дозволу офіцера поліції.

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Скільки часу Н.Накула проведе в ув'язненні, на даний момент невідомо. Слухання його справи було закрито для публіки і преси, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.