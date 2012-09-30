У центрі Москви біля Кремля весільний кортеж влаштував стрілянину

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в ГУВС по місту Москва.

За інформацією співробітника прес-служби, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення, що по Ленінградському проспекту у бік вулиці Тверська рухається весільний кортеж, учасники якого здійснюють безладну стрілянину з вогнепальної зброї в повітря. Співробітниками ДПС ці автомобілі були блоковані. На місце подія прибув автобус зі співробітниками ОМОН.

«15 чоловік доставлено у поліцейську дільницю. Поліція перевіряє по картотеках законність володіння зброєю. Проводиться огляд автомобілів», - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, кільком водіям виписано штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За інформацією поліції, постраждалих в результаті інциденту не зафіксовано.

Співробітник поліції відмовився назвати етнічну приналежність затриманих, проте за даними російських ЗМІ, всі учасники інциденту прибули з Дагестану.