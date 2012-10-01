Уго Чавес проголосував би за Обаму

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Чавеса думає, що якби Обама виріс у робочому кварталі Каракаса, то і він в свою чергу проголосував би за переобрання венесуельського лідера.

"Обама нещодавно сказав щось дуже розумне і справедливе: Венесуела не становить загрози інтересам США", - нагадав венесуельський президент, додавши, що його американський колега - "приємний хлопець".

У разі переобрання президентів Венесуела і США могли б почати новий період нормальних відносин, підкреслив Чавес. Як відомо, відносини між США і Венесуелою залишаються напруженими, а з 2010 року американський і венесуельський посли в Каракасі та Вашингтоні відповідно не працюють.

Вибори президента Венесуели назначені на 7 жовтня, а американці обиратимуть главу держави 6 листопада.