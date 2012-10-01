ПАРЄ скликає термінові дебати щодо Сирії і скандалу в Азербайджані

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на своїй сесії, яка відкривається сьогодні в Страсбурзі, проведе термінові дебати із ситуації щодо Сирії, а також дебати із ситуації в Азербайджані у зв'язку із звільненням офіцера Раміля Сафарова, який убив лейтенанта вірменської армії Гургена Маргаряна.

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова української делегації в ПАРЄ Іван Попеску, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Бюро Асамблеї.

«Термінові дебати будуть присвячені ситуації в Сирії, ситуації з біженцями. Основну інформацію надаватиме комітет з міграції і політичний комітет. І будуть дебати на актуальну тему - це ситуація з Р.Сафаровим», - сказав він.

Крім того, на нинішній сесії ПАРЄ планує розглянути доповідь про виконання Росією зобов'язань перед Радою Європи. Така доповідь щодо Росії обговорюватиметься на сесії ПАРЄ вперше за останні 7 років.

Сесія триватиме до кінця тижня.