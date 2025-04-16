Ціна миру вища, ніж ціна війни: політолог назвав 7 речей, які Трамп не розуміє про Путіна

Експерт зазначив, що Путін навмисно затягує Трампа у переговорний процес, щоб спонукати на більші поступки.

Для російського диктатора Володимира Путіна ціна миру виглядає вищою за вартість війни. Існує щонайменше 7 важливих речей про Путіна, які не розуміє американський президент Дональд Трамп, намагаючись домовитись з ним про завершення війни в Україні.

Як пише старший науковий працівник Американського інституту підприємництва, політолог Леон Арон для Politico, Путін мав би прагнути до миру в Україні. Втрати російської армії сягнули близько 700 000 убитих і поранених. Щоденні втрати - до тисячі військових. Економіка гальмує, ціни на базові продукти стрімко ростуть.

Трамп фактично полегшив Путіну шлях до переговорів: превентивні поступки, повторення кремлівської пропаганди, згода з тим, що вторгнення - це реакція на прагнення України до НАТО, заклики до Києва відмовитися від окупованих територій, делегітимізація президента Володимира Зеленського, блокування європейських миротворців через відмову США гарантувати їм захист.

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Проте Путін не поспішає домовлятися. Справжня причина, чому Путін уникає миру, не нова. Трамп і його команда не бачать очевидного: Путін не прагне переговорів. Це типовий американський прорахунок: недостатнє знання Росії, віра у власну харизму та нерозуміння природи авторитаризму. І в цьому Дональд Трамп перевершує своїх попередників.

Ось 7 причин, чому Путін уникає миру:

1. Війна легітимізує диктатуру.

Після 2012 року Путін змінив джерело підтримки — тепер це мілітаризований патріотизм. Без ворога немає обґрунтування репресіям і мобілізації.

2. Путіну подобаються символи військової сили.

Йому важливий імідж "верховного головнокомандувача" в стилі Сталіна, зі строями, уніформами та медалями. Мир цьому образу не потрібен.

3. Війна — опора економіки.

Після 2022 року вся система орієнтована на війну. Споживачі вже страждають: хліб, м’ясо, макарони зросли в ціні двічі, а картопля — удвічі. ВВП зросте на 1,4–1,6%, ставка Центробанку — 21%.

4. Завершення війни ризикує викликати соціальне невдоволення.

Пільги, бонуси, підвищені виплати сім’ям загиблих — все це може зникнути. Регіони, які виграли на війні, можуть втратити найбільше.

Сотні тисяч працюють у ВПК. Високі зарплати, престиж, стабільність — все це ризикує зникнути, якщо повернутись до мирного ринку праці.

5. Будь-яка зміна — ризик для авторитарного режиму.

Навіть позитивна зміна, як припинення війни, дестабілізує систему. Авторитаризм погано переносить гнучкість.

6. Путін схильний до ризиків

Чим більше Трамп спонукає його до миру, тим більше Путін, вимагатиме поступок. Це мистецтво угоди Путіна, пише політолог.

7. Путіну потрібна перемога, а не компроміс.

Для Кремля перемога — це єдиний спосіб виправдати жертви. Інакше знадобляться репресії для стримування суспільного невдоволення.

Трамп і Путін

Після приходу до влади Трамп взявся вирішувати питання закінчення війни в Україні і за одне мав намір налагодити відносини з Москвою. Однак, за обіцяні 24 години йому не вдалося завершити війну в Україні, тепер він думає зробити це за 100 днів. Однак у його планах щось пішло не так і тепер Трамп дуже злий на Путіна.

11 квітня розчарований Трамп встановив жорсткі терміни для Путіна щодо України.

За даними ЗМІ, кілька старших помічників президента США Дональда Трампа радять йому більш скептично ставитися до бажання Кремля закінчити війну проти України. Йдеться про Марко Рубіо та Кіта Келлога.

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