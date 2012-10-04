Литва подає до суду на Газпром

В уряді Литви вважають, що протягом останніх восьми років за ресурси Газпрому було переплачено 5 млрд літів (близько 1,5 млрд євро): ціна за тисячу кубометрів газу для Литви зросла з 84 доларів в 2005 році до 497 у 2012-му. Відшкодування збитків Литви і є предметом позову.

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У Вільнюсі нагадують: після підписання договору формула ціни на російський газ змінювалася п'ять разів, її прив'язали до ціни дедалі дорожчої нафти. Литва домагається прив'язки до ціни на біопаливо.

Газпром зі свого боку раніше звертався до Стокгольмського арбітражу з позовами проти Литви, зауважує Радіо Свобода. Розгляд скарги може тривати до двох років.

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У литовському уряді заявляють: Газпром застосовує до Литви дискримінаційну (найвищу в ЄС) ціну на газ через те, що країна керується Третім енергетичним пакетом Євросоюзу, а також ініціювала розслідування Єврокомісії, покликане обмежити монополізм Газпрому.