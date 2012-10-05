Перша Генасамблея Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму»

З 8 по 11 жовтня 2012 р. у Страсбурзі (Франція) відбудеться Перша Генеральна асамблея Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму», www.stopnazism.net, до якого входять більше 140 організацій з 30 країн.Метою діяльності правозахисного руху є консолідація практичних заходів у боротьбі з будь-якими проявами ненависті та екстремізму: фашизму, неонацизму, антисемітизму, ксенофобії, расизму.

У міжнародному правозахисному форумі головує Борис Шпіґель – член Парламентської асамблеї Ради Європи, президент Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму».

У роботі форуму очікується участь: Володимира Вороніна – третього президента Республіки Молдова, Жана-Клода Міньйона – президента Парламентської асамблеї Ради Європи, Турбьйорна Яґланда – генерального секретаря Ради Європи, Мігеля Анхеля Мартінеса – колишнього президента Парламентської асамблеї Ради Європи, представників дипломатичних представництв при Раді Європи.

Серед делегатів від України: перший Президент України, президент Всеукраїнського правозахисного руху “Україна без нацизму” Леонід Кравчук; радник Президента України – керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман; міністр культури Михайло Кулиняк; Станіслав Стукальський – координатор Антифашистської коаліції України; Валерій Бондик – голова депутатського клубу «Україна без нацизму» у Верховній Раді; перший уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова; Андрій Гаджаман – член президії МПР “Світ без нацизму”; керівники Міжнародного комітету з прав людини, Міжнародної ліги захисту прав громадян України, Союзу юристів України, Міжнародної антитерористичної єдності, Єврейського форуму України, Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад України, представники обласних держадміністрацій і рад, релігійних організацій та національно-культурних товариств.

9 жовтня з 12:00 до 13:00 (за місцевим часом) у Страсбурзі (готель Hilton, Avenue Herrenschmidt) відбудеться прес-конференція Української делегації на тему: «Досвід України для світу в захисті прав національних меншин», в якій візьмуть участь Леонід КРАВЧУК перший Президент України; Ганна ГЕРМАН радник Президента України керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента; Михайло КУЛИНЯК міністр культури України. На прес-конференцію запрошені: Жан-Клод МІНЬЙОН президент Парламентської асамблеї Ради Європи; Турбьйорн ЯҐЛАНД генеральний секретар Ради Європи; Мігель Анхель МАРТІНЕС колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи; Борис ШПІҐЕЛЬ президент Міжнародного правозахисного руху “Світ без нацизму”, член Парламентської асамблеї Ради Європи.

Проведення форуму у Страсбурзі, що є центром зосередження міжнародних структур, стане вагомим внеском у справу захисту прав людини в Європі та світі.

Контакти:

Франція, м. Страсбург +33 62 86 15 067 Уляна Іванова

Україна, м. Київ +380 67 217 09 90 ,

stopnazism@gmail.com Андрій Гаджаман