Туреччина відкрила вогонь у відповідь по Сирії

Про це пишуть РИА Новости з посиланням на Reuters.

За даними агентства, мінометна міна розірвалася поруч із фермою на кордоні з Сирією. Про жертви і постраждалих не повідомляється.

За останні дні це вже другий аналогічний інцидент на турецько-сирійському кордоні.

У середу ввечері з боку Сирії був проведений артобстріл повіту Акчакале на південному сході Туреччини, загинули п'ятеро людей, 11 отримали поранення. У відповідь на обстріл Туреччина завдала серію ударів по ділянці сирійської території, звідки вівся вогонь.