Туреччина відкрила вогонь у відповідь по Сирії
21:36, 05 жовтня 2012Світ
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Турецька армія в п'ятницю відкрила у відповідь вогонь по Сирії після того, як випущений з сусідньої країни снаряд розірвався в турецькій провінції Хатай.
За останні дні це вже другий аналогічний інцидент
Про це пишуть РИА Новости з посиланням на Reuters.
За даними агентства, мінометна міна розірвалася поруч із фермою на кордоні з Сирією. Про жертви і постраждалих не повідомляється.
За останні дні це вже другий аналогічний інцидент на турецько-сирійському кордоні.
У середу ввечері з боку Сирії був проведений артобстріл повіту Акчакале на південному сході Туреччини, загинули п'ятеро людей, 11 отримали поранення. У відповідь на обстріл Туреччина завдала серію ударів по ділянці сирійської території, звідки вівся вогонь.
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