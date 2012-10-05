Туреччина відкрила вогонь у відповідь по Сирії

21:36, 05 жовтня 2012
Світ
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Турецька армія в п'ятницю відкрила у відповідь вогонь по Сирії після того, як випущений з сусідньої країни снаряд розірвався в турецькій провінції Хатай.

За останні дні це вже другий аналогічний інцидент

Про це пишуть РИА Новости з посиланням на Reuters.

За даними агентства, мінометна міна розірвалася поруч із фермою на кордоні з Сирією. Про жертви і постраждалих не повідомляється.

За останні дні це вже другий аналогічний інцидент на турецько-сирійському кордоні.

У середу ввечері з боку Сирії був проведений артобстріл повіту Акчакале на південному сході Туреччини, загинули п'ятеро людей, 11 отримали поранення. У відповідь на обстріл Туреччина завдала серію ударів по ділянці сирійської території, звідки вівся вогонь.

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