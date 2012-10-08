Туреччина знову відповіла Сирії артилерійським вогнем

Як передає Радіо Свобода, сирійський снаряд упав у населеному пункті Акчакале поблизу зерносховища.

Неділя стала п’ятим поспіль днем, коли між арміями Туречччини і Сирії відбуваються обміни ударами. Ескалацію протистояння спричинив інцидент, який стався 3 жовтня. Тоді в Акчакале загинули п’ятеро осіб, серед яких троє дітей.

Базований у Лондоні сирійський правозахисний центр повідомив, що в неділю турецькі снаряди впали неподалік міста Ель-Аб’яд, яке, за повідомленнями деяких агентств, контролюють сирійські повстанці. Водночас це місто піддає обстрілу і сирійська армія.

4 жовтня парламент Туреччини дозволив збройним силам країни завдавати ударів по території Сирії, якщо в цьому буде військова потреба.