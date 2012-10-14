У 77 регіонах Росії проходять вибори
10:46, 14 жовтня 2012Світ
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У 77 регіонах Росії сьогодні проходять вибори різного рівня.
У 5 областях проходять відновлені прямі вибори губернаторів
Вперше з 2004 року відновлено прямі вибори губернаторів, вони проводяться в п'яти областях, передає радіо «Свобода».
У шести регіонах виборці голосують за кандидатів у депутати місцевих парламентів. У Калінінграді і підмосковному місті Химки вибирають мерів.
Вчора в країні був так званий «день тиші», під час якого заборонена агітація. Партія «Єдина Росія» звинуватила КПРФ в порушенні заборони на агітацію в Брянській та Рязанській областях.
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